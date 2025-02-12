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USD One 价格 (USD1)

USD

USD One (USD1) 实时价格图表

$0.999799
$0.999799$0.999799
-3.80%(1D)

今天 USD One (USD1) 的价格

今天 USD One (USD1) 的实时价格为 0.999799 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。USD1 兑换 USD 的价格为实时更新。
USD One 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 328.98 USD
- USD One 当天价格变化为 -3.88%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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USD One (USD1) 价格表现 USD

今天内，USD One 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0403621709567395
在过去30天内，USD One 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0039102138
在过去60天内，USD One 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，USD One 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0403621709567395-3.88%
30天$ +0.0039102138+0.39%
60天$ 0--
90天$ 0--

USD One (USD1) 价格分析

USD One 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.994914
$ 0.994914$ 0.994914

$ 1.065
$ 1.065$ 1.065

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

-0.04%

-3.88%

-2.91%

USD One (USD1) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 328.98
$ 328.98$ 328.98

0.00
0.00 0.00

什么是USD One (USD1)

USD1 is the native stablecoin of the Kinesis ecosystem, pegged 1:1 to the US dollar. Built on the Stellar and ERC-20 blockchains, it offers secure, fast, and low-cost transactions. Fully backed by over $15 billion in high-quality reserves, USD1 provides institutional-grade security, transparency with monthly attestations, and seamless integration within the Kinesis platform. Check out the official website to learn more: https://kinesis.money/pro/usd1/

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USD One (USD1) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 USD One (USD1) 的其他问题

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USD1 兑换为当地货币

1 USD1 兑换 AUD
A$1.57968242
1 USD1 兑换 GBP
0.7998392
1 USD1 兑换 EUR
0.95980704
1 USD1 兑换 USD
$0.999799
1 USD1 兑换 MYR
RM4.45910354
1 USD1 兑换 TRY
36.01275998
1 USD1 兑换 JPY
¥153.59912037
1 USD1 兑换 RUB
96.47060551
1 USD1 兑换 INR
86.50260948
1 USD1 兑换 IDR
Rp16,390.14491856
1 USD1 兑换 PHP
58.15830783
1 USD1 兑换 EGP
￡E.50.42986156
1 USD1 兑换 BRL
R$5.75884224
1 USD1 兑换 CAD
C$1.41971458
1 USD1 兑换 BDT
121.02566895
1 USD1 兑换 NGN
1,496.699103
1 USD1 兑换 UAH
41.68162031
1 USD1 兑换 VES
Bs59.98794
1 USD1 兑换 PKR
Rs278.95391899
1 USD1 兑换 KZT
504.17863972
1 USD1 兑换 THB
฿34.08314791
1 USD1 兑换 TWD
NT$32.83339916
1 USD1 兑换 CHF
Fr0.90981709
1 USD1 兑换 HKD
HK$7.78843421
1 USD1 兑换 MAD
.د.م10.00798799