USD CoinVertible（USDCV）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.999402 $ 0.999402 $ 0.999402 24H最低价 $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H最高价 24H最低价 $ 0.999402$ 0.999402 $ 0.999402 24H最高价 $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 历史最高 $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 最低价 $ 0.978779$ 0.978779 $ 0.978779 涨跌幅（1H） +0.06% 涨跌幅（1D） +0.05% 漲跌幅（7D） +0.01% 漲跌幅（7D） +0.01%

USD CoinVertible（USDCV）当前实时价格为 $1。过去 24 小时内，USDCV 的交易价格在 $ 0.999402 至 $ 1.0 之间波动，市场活跃度显著。USDCV 的历史最高价为 $ 1.13，历史最低价为 $ 0.978779。

从短期表现来看，USDCV 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.06%，过去 24 小时内变动为 +0.05%，过去 7 天内累计变动为 +0.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

USD CoinVertible（USDCV）市场信息

市值 $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 8.90M$ 8.90M $ 8.90M 流通量 8.90M 8.90M 8.90M 总供应量 8,900,300.0 8,900,300.0 8,900,300.0

USD CoinVertible 的当前市值为 $ 8.90M, 它过去 24 小时的交易量为 --。USDCV 的流通量为 8.90M，总供应量是 8900300.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.90M。