USBT Token 今日价格

USBT Token (USBT) 今日实时价格为 $ 0.01264428，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 USBT 兑 USD 的汇率为 $ 0.01264428 每 USBT。

USBT Token 目前市值在 $ 12,833.95 排名第 #-，流通供应量为 1.02M USBT。过去 24 小时内，USBT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.838873，而历史最低价为 $ 0.01264302。

短期表现方面，USBT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 744.07。

USBT Token（USBT）市场信息

市值 $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K 成交量（24H） $ 744.07$ 744.07 $ 744.07 完全稀释市值 $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K 流通量 1.02M 1.02M 1.02M 总供应量 1,015,000.0 1,015,000.0 1,015,000.0

USBT Token 的当前市值为 $ 12.83K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 744.07。USBT 的流通量为 1.02M，总供应量是 1015000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.83K。