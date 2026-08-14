US Sonic Dollar 今日价格

US Sonic Dollar (USSD) 今日实时价格为 $ 0,986196，过去 24 小时内变化了 1,15%。当前 USSD 兑 USD 的汇率为 $ 0,986196 每 USSD。

US Sonic Dollar 目前市值在 $ 2 036 621 排名第 #-，流通供应量为 2,06M USSD。过去 24 小时内，USSD 的交易价格在 $ 0,928238（低点）和 $ 1,028（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1,36，而历史最低价为 $ 0,844912。

短期表现方面，USSD 在过去一小时内波动了 -0,04%，过去7 天内波动了 -2,27%。过去一天，总交易量达到 $ 62,54K。

US Sonic Dollar（USSD）市场信息

市值 $ 2,04M$ 2,04M $ 2,04M 成交量（24H） $ 62,54K$ 62,54K $ 62,54K 完全稀释市值 $ 2,04M$ 2,04M $ 2,04M 流通量 2,06M 2,06M 2,06M 总供应量 2 061 699,350215951 2 061 699,350215951 2 061 699,350215951

US Sonic Dollar 的当前市值为 $ 2,04M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 62,54K。USSD 的流通量为 2,06M，总供应量是 2061699.350215951，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2,04M。