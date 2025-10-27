US Nerite Dollar（USND）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.994034 $ 0.994034 $ 0.994034 24H最低价 $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24H最高价 24H最低价 $ 0.994034$ 0.994034 $ 0.994034 24H最高价 $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 历史最高 $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 最低价 $ 0.938246$ 0.938246 $ 0.938246 涨跌幅（1H） +0.03% 涨跌幅（1D） +0.47% 漲跌幅（7D） +0.91% 漲跌幅（7D） +0.91%

US Nerite Dollar（USND）当前实时价格为 $1.002。过去 24 小时内，USND 的交易价格在 $ 0.994034 至 $ 1.008 之间波动，市场活跃度显著。USND 的历史最高价为 $ 1.61，历史最低价为 $ 0.938246。

从短期表现来看，USND 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.03%，过去 24 小时内变动为 +0.47%，过去 7 天内累计变动为 +0.91%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

US Nerite Dollar（USND）市场信息

市值 $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.43M$ 2.43M $ 2.43M 流通量 2.43M 2.43M 2.43M 总供应量 2,429,744.953409498 2,429,744.953409498 2,429,744.953409498

US Nerite Dollar 的当前市值为 $ 2.43M, 它过去 24 小时的交易量为 --。USND 的流通量为 2.43M，总供应量是 2429744.953409498，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.43M。