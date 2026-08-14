UranoToken 今日价格

UranoToken (URANO) 今日实时价格为 $ 0.058795，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 URANO 兑 USD 的汇率为 $ 0.058795 每 URANO。

UranoToken 目前市值在 $ 3,114,937 排名第 #-，流通供应量为 52.98M URANO。过去 24 小时内，URANO 的交易价格在 $ 0.058787（低点）和 $ 0.05885（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.059917，而历史最低价为 $ 0.05353。

短期表现方面，URANO 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 +1.14%。过去一天，总交易量达到 $ 6.33K。

UranoToken（URANO）市场信息

市值 $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M 成交量（24H） $ 6.33K$ 6.33K $ 6.33K 完全稀释市值 $ 58.80M$ 58.80M $ 58.80M 流通量 52.98M 52.98M 52.98M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

UranoToken 的当前市值为 $ 3.11M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.33K。URANO 的流通量为 52.98M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 58.80M。