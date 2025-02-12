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UraniumX 价格 (URX)

USD

UraniumX (URX) 实时价格图表

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+0.80%(1D)

今天 UraniumX (URX) 的价格

今天 UraniumX (URX) 的实时价格为 0.297272 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。URX 兑换 USD 的价格为实时更新。
UraniumX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.31 USD
- UraniumX 当天价格变化为 +0.81%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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UraniumX (URX) 价格表现 USD

今天内，UraniumX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00239448
在过去30天内，UraniumX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0496613090
在过去60天内，UraniumX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0274707568
在过去90天内，UraniumX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.5019090367341988

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00239448+0.81%
30天$ -0.0496613090-16.70%
60天$ -0.0274707568-9.24%
90天$ -0.5019090367341988-62.80%

UraniumX (URX) 价格分析

UraniumX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.294878
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$ 0.297326
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$ 7.99
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+0.81%

-12.89%

UraniumX (URX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是UraniumX (URX)

Uranium-X is a rare supply, long term emissions CPU-friendly PoW cryptocurrency, with a max supply of 235,000 coins mined over a period of ~70 years. Modeled after fissile element U-235, the coin is designed to become a rare collectors asset. URX is a pro-nuclear brand and fully open source fork based off Bitcoin core, from an active community of miners and technologists from around the globe.

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UraniumX (URX) 资源

官网

大家还在问：关于 UraniumX (URX) 的其他问题

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URX 兑换为当地货币

1 URX 兑换 AUD
A$0.46968976
1 URX 兑换 GBP
0.2378176
1 URX 兑换 EUR
0.28538112
1 URX 兑换 USD
$0.297272
1 URX 兑换 MYR
RM1.32583312
1 URX 兑换 TRY
10.70773744
1 URX 兑换 JPY
¥45.66989736
1 URX 兑换 RUB
28.68377528
1 URX 兑换 INR
25.71997344
1 URX 兑换 IDR
Rp4,873.31069568
1 URX 兑换 PHP
17.29231224
1 URX 兑换 EGP
￡E.14.99439968
1 URX 兑换 BRL
R$1.71228672
1 URX 兑换 CAD
C$0.42212624
1 URX 兑换 BDT
35.9847756
1 URX 兑换 NGN
445.016184
1 URX 兑换 UAH
12.39326968
1 URX 兑换 VES
Bs17.83632
1 URX 兑换 PKR
Rs82.94186072
1 URX 兑换 KZT
149.90832416
1 URX 兑换 THB
฿10.13400248
1 URX 兑换 TWD
NT$9.76241248
1 URX 兑换 CHF
Fr0.27051752
1 URX 兑换 HKD
HK$2.31574888
1 URX 兑换 MAD
.د.م2.97569272