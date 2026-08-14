Upscreener 今日价格

Upscreener (UPS) 今日实时价格为 $ 0.01657673，过去 24 小时内变化了 8.09%。当前 UPS 兑 USD 的汇率为 $ 0.01657673 每 UPS。

Upscreener 目前市值在 $ 69,628 排名第 #-，流通供应量为 4.20M UPS。过去 24 小时内，UPS 的交易价格在 $ 0.01598224（低点）和 $ 0.01805381（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.185291，而历史最低价为 $ 0.01188968。

短期表现方面，UPS 在过去一小时内波动了 -0.15%，过去7 天内波动了 -21.85%。过去一天，总交易量达到 $ 3.06K。

Upscreener（UPS）市场信息

市值 $ 69.63K$ 69.63K $ 69.63K 成交量（24H） $ 3.06K$ 3.06K $ 3.06K 完全稀释市值 $ 86.21K$ 86.21K $ 86.21K 流通量 4.20M 4.20M 4.20M 总供应量 5,199,999.8349038735 5,199,999.8349038735 5,199,999.8349038735

Upscreener 的当前市值为 $ 69.63K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.06K。UPS 的流通量为 4.20M，总供应量是 5199999.8349038735，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 86.21K。