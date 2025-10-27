Upheaval Finance（UPHL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01162672 $ 0.01162672 $ 0.01162672 24H最低价 $ 0.01271143 $ 0.01271143 $ 0.01271143 24H最高价 24H最低价 $ 0.01162672$ 0.01162672 $ 0.01162672 24H最高价 $ 0.01271143$ 0.01271143 $ 0.01271143 历史最高 $ 0.04077558$ 0.04077558 $ 0.04077558 最低价 $ 0.00994095$ 0.00994095 $ 0.00994095 涨跌幅（1H） -0.11% 涨跌幅（1D） +6.14% 漲跌幅（7D） -3.76% 漲跌幅（7D） -3.76%

Upheaval Finance（UPHL）当前实时价格为 $0.01249415。过去 24 小时内，UPHL 的交易价格在 $ 0.01162672 至 $ 0.01271143 之间波动，市场活跃度显著。UPHL 的历史最高价为 $ 0.04077558，历史最低价为 $ 0.00994095。

从短期表现来看，UPHL 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.11%，过去 24 小时内变动为 +6.14%，过去 7 天内累计变动为 -3.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Upheaval Finance（UPHL）市场信息

市值 $ 728.06K$ 728.06K $ 728.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.50M$ 11.50M $ 11.50M 流通量 58.23M 58.23M 58.23M 总供应量 919,464,923.1791487 919,464,923.1791487 919,464,923.1791487

Upheaval Finance 的当前市值为 $ 728.06K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UPHL 的流通量为 58.23M，总供应量是 919464923.1791487，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.50M。