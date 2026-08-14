UOMI 今日价格

UOMI (UOMI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 UOMI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UOMI。

UOMI 目前市值在 $ 1,134,431 排名第 #-，流通供应量为 572.04M UOMI。过去 24 小时内，UOMI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00458419，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UOMI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.08%。过去一天，总交易量达到 $ 113.27。

UOMI（UOMI）市场信息

市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 成交量（24H） $ 113.27$ 113.27 $ 113.27 完全稀释市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 流通量 572.04M 572.04M 572.04M 总供应量 4,919,219,238.0 4,919,219,238.0 4,919,219,238.0

UOMI 的当前市值为 $ 1.13M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 113.27。UOMI 的流通量为 572.04M，总供应量是 4919219238.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.13M。