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Unvest 价格 (UNV)

USD

Unvest (UNV) 实时价格图表

$0.0033542
$0.0033542$0.0033542
-1.80%(1D)

今天 Unvest (UNV) 的价格

今天 Unvest (UNV) 的实时价格为 0.0033542 USD。目前其市值为 $ 2.62M USD。UNV 兑换 USD 的价格为实时更新。
Unvest 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.53K USD
- Unvest 当天价格变化为 -1.82%
- 其循环供应量为 780.16M USD

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Unvest (UNV) 价格表现 USD

今天内，Unvest 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Unvest 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005602231
在过去60天内，Unvest 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0036102656
在过去90天内，Unvest 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0026972357136626825

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.82%
30天$ +0.0005602231+16.70%
60天$ +0.0036102656+107.63%
90天$ +0.0026972357136626825+410.56%

Unvest (UNV) 价格分析

Unvest 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00330849
$ 0.00330849$ 0.00330849

$ 0.00342337
$ 0.00342337$ 0.00342337

$ 0.304292
$ 0.304292$ 0.304292

-1.55%

-1.82%

-13.49%

Unvest (UNV) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

$ 1.53K
$ 1.53K$ 1.53K

780.16M
780.16M 780.16M

什么是Unvest (UNV)

Securely trade your locked tokens with Unvest NFTs & LVTs. Unvest is the open multi-chain DeFi protocol for trading locked tokens. Free, fully customizable Vesting and Distribution for project owners.

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Unvest (UNV) 资源

官网

大家还在问：关于 Unvest (UNV) 的其他问题

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UNV 兑换为当地货币

1 UNV 兑换 AUD
A$0.00536672
1 UNV 兑换 GBP
0.00268336
1 UNV 兑换 EUR
0.003220032
1 UNV 兑换 USD
$0.0033542
1 UNV 兑换 MYR
RM0.014993274
1 UNV 兑换 TRY
0.118436802
1 UNV 兑换 JPY
¥0.526139812
1 UNV 兑换 RUB
0.373959758
1 UNV 兑换 INR
0.287656192
1 UNV 兑换 IDR
Rp54.099992426
1 UNV 兑换 PHP
0.194174638
1 UNV 兑换 EGP
￡E.0.170292734
1 UNV 兑换 BRL
R$0.02079604
1 UNV 兑换 CAD
C$0.004830048
1 UNV 兑换 BDT
0.4008269
1 UNV 兑换 NGN
5.184217978
1 UNV 兑换 UAH
0.141245362
1 UNV 兑换 VES
Bs0.1710642
1 UNV 兑换 PKR
Rs0.93481554
1 UNV 兑换 KZT
1.760720206
1 UNV 兑换 THB
฿0.114948434
1 UNV 兑换 TWD
NT$0.110319638
1 UNV 兑换 CHF
Fr0.00301878
1 UNV 兑换 HKD
HK$0.026062134
1 UNV 兑换 MAD
.د.م0.033910962