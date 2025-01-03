Unstoppable DeFi 图标

Unstoppable DeFi 价格 (UND)

USD

Unstoppable DeFi (UND) 实时价格图表

$0.01134534
$0.01134534$0.01134534
0.00%(1D)

今天 Unstoppable DeFi (UND) 的价格

今天 Unstoppable DeFi (UND) 的实时价格为 0.01134534 USD。目前其市值为 $ 340.36K USD。UND 兑换 USD 的价格为实时更新。
Unstoppable DeFi 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Unstoppable DeFi 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 30.00M USD

在获取 MEXC 上从 UND兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 UND 价格信息的首选平台。

Unstoppable DeFi (UND) 价格表现 USD

今天内，Unstoppable DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Unstoppable DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0020165184
在过去60天内，Unstoppable DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0015150918
在过去90天内，Unstoppable DeFi 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002251483196406895

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0020165184-17.77%
60天$ +0.0015150918+13.35%
90天$ -0.002251483196406895-16.55%

Unstoppable DeFi (UND) 价格分析

Unstoppable DeFi 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.146878
$ 0.146878$ 0.146878

--

--

0.00%

Unstoppable DeFi (UND) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 340.36K
$ 340.36K$ 340.36K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

30.00M
30.00M 30.00M

什么是Unstoppable DeFi (UND)

More than a #DEX. On a mission to make centralized exchanges obsolete

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Unstoppable DeFi (UND) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Unstoppable DeFi (UND) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

UND 兑换为当地货币

1 UND 兑换 AUD
A$0.0182659974
1 UND 兑换 GBP
0.009076272
1 UND 兑换 EUR
0.0110049798
1 UND 兑换 USD
$0.01134534
1 UND 兑换 MYR
RM0.0507136698
1 UND 兑换 TRY
0.4008308622
1 UND 兑换 JPY
¥1.785756516
1 UND 兑换 RUB
1.2594461934
1 UND 兑换 INR
0.9730898118
1 UND 兑换 IDR
Rp182.9893292202
1 UND 兑换 PHP
0.65802972
1 UND 兑换 EGP
￡E.0.5760029118
1 UND 兑换 BRL
R$0.0698872944
1 UND 兑换 CAD
C$0.0163372896
1 UND 兑换 BDT
1.35576813
1 UND 兑换 NGN
17.5352440506
1 UND 兑换 UAH
0.4777522674
1 UND 兑换 VES
Bs0.57861234
1 UND 兑换 PKR
Rs3.161946258
1 UND 兑换 KZT
5.9555093262
1 UND 兑换 THB
฿0.3901662426
1 UND 兑换 TWD
NT$0.3733751394
1 UND 兑换 CHF
Fr0.0103242594
1 UND 兑换 HKD
HK$0.0881532918
1 UND 兑换 MAD
.د.م0.1147013874