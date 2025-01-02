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Unstake 价格 (NSTK)

USD

Unstake (NSTK) 实时价格图表

$0.03519898
$0.03519898$0.03519898
+0.40%(1D)

今天 Unstake (NSTK) 的价格

今天 Unstake (NSTK) 的实时价格为 0.03519898 USD。目前其市值为 $ 2.29M USD。NSTK 兑换 USD 的价格为实时更新。
Unstake 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.42K USD
- Unstake 当天价格变化为 +0.45%
- 其循环供应量为 65.00M USD

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Unstake (NSTK) 价格表现 USD

今天内，Unstake 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00015867
在过去30天内，Unstake 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0103816118
在过去60天内，Unstake 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0264079397
在过去90天内，Unstake 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.017004947001946236

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00015867+0.45%
30天$ +0.0103816118+29.49%
60天$ +0.0264079397+75.02%
90天$ +0.017004947001946236+93.46%

Unstake (NSTK) 价格分析

Unstake 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03364216
$ 0.03364216$ 0.03364216

$ 0.03568405
$ 0.03568405$ 0.03568405

$ 0.311372
$ 0.311372$ 0.311372

+1.20%

+0.45%

-4.54%

Unstake (NSTK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.29M
$ 2.29M$ 2.29M

$ 4.42K
$ 4.42K$ 4.42K

65.00M
65.00M 65.00M

什么是Unstake (NSTK)

The Instant Unstaking protocol for the interchain. Only on Kujira. Don’t Wait. Unstake.

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Unstake (NSTK) 资源

官网

大家还在问：关于 Unstake (NSTK) 的其他问题

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NSTK 兑换为当地货币

1 NSTK 兑换 AUD
A$0.056318368
1 NSTK 兑换 GBP
0.028159184
1 NSTK 兑换 EUR
0.0337910208
1 NSTK 兑换 USD
$0.03519898
1 NSTK 兑换 MYR
RM0.1573394406
1 NSTK 兑换 TRY
1.2428759838
1 NSTK 兑换 JPY
¥5.5213120028
1 NSTK 兑换 RUB
3.9243342802
1 NSTK 兑换 INR
3.0186645248
1 NSTK 兑换 IDR
Rp567.7254043894
1 NSTK 兑换 PHP
2.0376689522
1 NSTK 兑换 EGP
￡E.1.7870522146
1 NSTK 兑换 BRL
R$0.218233676
1 NSTK 兑换 CAD
C$0.0506865312
1 NSTK 兑换 BDT
4.20627811
1 NSTK 兑换 NGN
54.4031914982
1 NSTK 兑换 UAH
1.4822290478
1 NSTK 兑换 VES
Bs1.79514798
1 NSTK 兑换 PKR
Rs9.809955726
1 NSTK 兑换 KZT
18.4770005714
1 NSTK 兑换 THB
฿1.2062690446
1 NSTK 兑换 TWD
NT$1.1576944522
1 NSTK 兑换 CHF
Fr0.031679082
1 NSTK 兑换 HKD
HK$0.2734960746
1 NSTK 兑换 MAD
.د.م0.3558616878