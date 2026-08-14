Unstable Tether 今日价格

Unstable Tether (USDUT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6,34%。当前 USDUT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 USDUT。

Unstable Tether 目前市值在 $ 27 988 排名第 #-，流通供应量为 999,54M USDUT。过去 24 小时内，USDUT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,0056924，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，USDUT 在过去一小时内波动了 -0,09%，过去7 天内波动了 -6,28%。过去一天，总交易量达到 --。

Unstable Tether（USDUT）市场信息

市值 $ 27,99K$ 27,99K $ 27,99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27,99K$ 27,99K $ 27,99K 流通量 999,54M 999,54M 999,54M 总供应量 999 537 939,522499 999 537 939,522499 999 537 939,522499

Unstable Tether 的当前市值为 $ 27,99K, 它过去 24 小时的交易量为 --。USDUT 的流通量为 999,54M，总供应量是 999537939.522499，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27,99K。