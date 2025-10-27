Unstable States Dollar（USD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.0019021$ 0.0019021 $ 0.0019021 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -3.01% 涨跌幅（1D） +3.51% 漲跌幅（7D） -1.40% 漲跌幅（7D） -1.40%

Unstable States Dollar（USD）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，USD 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。USD 的历史最高价为 $ 0.0019021，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，USD 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.01%，过去 24 小时内变动为 +3.51%，过去 7 天内累计变动为 -1.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Unstable States Dollar（USD）市场信息

市值 $ 34.29K$ 34.29K $ 34.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 34.29K$ 34.29K $ 34.29K 流通量 999.70M 999.70M 999.70M 总供应量 999,704,070.541339 999,704,070.541339 999,704,070.541339

Unstable States Dollar 的当前市值为 $ 34.29K, 它过去 24 小时的交易量为 --。USD 的流通量为 999.70M，总供应量是 999704070.541339，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.29K。