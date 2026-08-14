Unmarshal 今日价格

Unmarshal (MARSH) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 MARSH 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MARSH。

Unmarshal 目前市值在 $ 16,962.75 排名第 #-，流通供应量为 66.84M MARSH。过去 24 小时内，MARSH 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 11.89，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MARSH 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.38%。过去一天，总交易量达到 $ 1.35。

Unmarshal（MARSH）市场信息

市值 $ 16.96K$ 16.96K $ 16.96K 成交量（24H） $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 完全稀释市值 $ 25.38K$ 25.38K $ 25.38K 流通量 66.84M 66.84M 66.84M 总供应量 99,200,000.0 99,200,000.0 99,200,000.0

Unmarshal 的当前市值为 $ 16.96K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.35。MARSH 的流通量为 66.84M，总供应量是 99200000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.38K。