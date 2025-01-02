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UNKJD 价格 (MBS)

USD

UNKJD (MBS) 实时价格图表

$0.01731766
$0.01731766$0.01731766
+1.90%(1D)

今天 UNKJD (MBS) 的价格

今天 UNKJD (MBS) 的实时价格为 0.01731766 USD。目前其市值为 $ 10.84M USD。MBS 兑换 USD 的价格为实时更新。
UNKJD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 55.62K USD
- UNKJD 当天价格变化为 +1.91%
- 其循环供应量为 625.44M USD

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UNKJD (MBS) 价格表现 USD

今天内，UNKJD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00032461
在过去30天内，UNKJD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0056976504
在过去60天内，UNKJD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002205750
在过去90天内，UNKJD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01000920383205173

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00032461+1.91%
30天$ -0.0056976504-32.90%
60天$ +0.0002205750+1.27%
90天$ -0.01000920383205173-36.62%

UNKJD (MBS) 价格分析

UNKJD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01679662
$ 0.01679662$ 0.01679662

$ 0.0176074
$ 0.0176074$ 0.0176074

$ 2.58
$ 2.58$ 2.58

-0.36%

+1.91%

-12.70%

UNKJD (MBS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 10.84M
$ 10.84M$ 10.84M

$ 55.62K
$ 55.62K$ 55.62K

625.44M
625.44M 625.44M

什么是UNKJD (MBS)

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UNKJD (MBS) 资源

官网

大家还在问：关于 UNKJD (MBS) 的其他问题

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MBS 兑换为当地货币

1 MBS 兑换 AUD
A$0.027708256
1 MBS 兑换 GBP
0.013854128
1 MBS 兑换 EUR
0.0166249536
1 MBS 兑换 USD
$0.01731766
1 MBS 兑换 MYR
RM0.0774099402
1 MBS 兑换 TRY
0.6114865746
1 MBS 兑换 JPY
¥2.7147163816
1 MBS 兑换 RUB
1.93091909
1 MBS 兑换 INR
1.4851625216
1 MBS 兑换 IDR
Rp279.3170576698
1 MBS 兑换 PHP
1.0025193374
1 MBS 兑换 EGP
￡E.0.8792175982
1 MBS 兑换 BRL
R$0.107369492
1 MBS 兑换 CAD
C$0.0249374304
1 MBS 兑换 BDT
2.06946037
1 MBS 兑换 NGN
26.7660021194
1 MBS 兑换 UAH
0.7292466626
1 MBS 兑换 VES
Bs0.88320066
1 MBS 兑换 PKR
Rs4.826431842
1 MBS 兑换 KZT
9.0905592638
1 MBS 兑换 THB
฿0.5934762082
1 MBS 兑换 TWD
NT$0.5695778374
1 MBS 兑换 CHF
Fr0.015585894
1 MBS 兑换 HKD
HK$0.1345582182
1 MBS 兑换 MAD
.د.م0.1750815426