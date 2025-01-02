UNKJD 价格 (MBS)
今天 UNKJD (MBS) 的实时价格为 0.01731766 USD。目前其市值为 $ 10.84M USD。MBS 兑换 USD 的价格为实时更新。
UNKJD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 55.62K USD
- UNKJD 当天价格变化为 +1.91%
- 其循环供应量为 625.44M USD
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今天内，UNKJD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00032461。
在过去30天内，UNKJD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0056976504。
在过去60天内，UNKJD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002205750。
在过去90天内，UNKJD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01000920383205173。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00032461
|+1.91%
|30天
|$ -0.0056976504
|-32.90%
|60天
|$ +0.0002205750
|+1.27%
|90天
|$ -0.01000920383205173
|-36.62%
UNKJD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.36%
+1.91%
-12.70%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 MBS 兑换 AUD
A$0.027708256
|1 MBS 兑换 GBP
￡0.013854128
|1 MBS 兑换 EUR
€0.0166249536
|1 MBS 兑换 USD
$0.01731766
|1 MBS 兑换 MYR
RM0.0774099402
|1 MBS 兑换 TRY
₺0.6114865746
|1 MBS 兑换 JPY
¥2.7147163816
|1 MBS 兑换 RUB
₽1.93091909
|1 MBS 兑换 INR
₹1.4851625216
|1 MBS 兑换 IDR
Rp279.3170576698
|1 MBS 兑换 PHP
₱1.0025193374
|1 MBS 兑换 EGP
￡E.0.8792175982
|1 MBS 兑换 BRL
R$0.107369492
|1 MBS 兑换 CAD
C$0.0249374304
|1 MBS 兑换 BDT
৳2.06946037
|1 MBS 兑换 NGN
₦26.7660021194
|1 MBS 兑换 UAH
₴0.7292466626
|1 MBS 兑换 VES
Bs0.88320066
|1 MBS 兑换 PKR
Rs4.826431842
|1 MBS 兑换 KZT
₸9.0905592638
|1 MBS 兑换 THB
฿0.5934762082
|1 MBS 兑换 TWD
NT$0.5695778374
|1 MBS 兑换 CHF
Fr0.015585894
|1 MBS 兑换 HKD
HK$0.1345582182
|1 MBS 兑换 MAD
.د.م0.1750815426