Universe Of Gamers（UOG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +4.82% 涨跌幅（1D） -2.27% 漲跌幅（7D） -20.56% 漲跌幅（7D） -20.56%

Universe Of Gamers（UOG）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，UOG 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。UOG 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，UOG 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.82%，过去 24 小时内变动为 -2.27%，过去 7 天内累计变动为 -20.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Universe Of Gamers（UOG）市场信息

市值 $ 400.64K$ 400.64K $ 400.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 400.64K$ 400.64K $ 400.64K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,916.812457 999,999,916.812457 999,999,916.812457

Universe Of Gamers 的当前市值为 $ 400.64K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UOG 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999916.812457，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 400.64K。