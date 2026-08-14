UNIVERSE 今日价格

UNIVERSE (UNIVERSE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 UNIVERSE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UNIVERSE。

UNIVERSE 目前市值在 $ 2,500,331 排名第 #-，流通供应量为 4.90B UNIVERSE。过去 24 小时内，UNIVERSE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UNIVERSE 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -4.98%。过去一天，总交易量达到 $ 9.79K。

UNIVERSE（UNIVERSE）市场信息

市值 $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M 成交量（24H） $ 9.79K$ 9.79K $ 9.79K 完全稀释市值 $ 5.10M$ 5.10M $ 5.10M 流通量 4.90B 4.90B 4.90B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

UNIVERSE 的当前市值为 $ 2.50M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.79K。UNIVERSE 的流通量为 4.90B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.10M。