Universal High Income 今日价格

Universal High Income (INCOME) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.33%。当前 INCOME 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 INCOME。

Universal High Income 目前市值在 $ 45,278 排名第 #-，流通供应量为 667.70M INCOME。过去 24 小时内，INCOME 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，INCOME 在过去一小时内波动了 +0.20%，过去7 天内波动了 -13.28%。过去一天，总交易量达到 --。

Universal High Income（INCOME）市场信息

市值 $ 45.28K$ 45.28K $ 45.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 45.28K$ 45.28K $ 45.28K 流通量 667.70M 667.70M 667.70M 总供应量 667,699,073.080455 667,699,073.080455 667,699,073.080455

Universal High Income 的当前市值为 $ 45.28K, 它过去 24 小时的交易量为 --。INCOME 的流通量为 667.70M，总供应量是 667699073.080455，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 45.28K。