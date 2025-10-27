UnitedHealth xStock（UNHX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 363.45 $ 363.45 $ 363.45 24H最低价 $ 388.84 $ 388.84 $ 388.84 24H最高价 24H最低价 $ 363.45$ 363.45 $ 363.45 24H最高价 $ 388.84$ 388.84 $ 388.84 历史最高 $ 388.84$ 388.84 $ 388.84 最低价 $ 234.96$ 234.96 $ 234.96 涨跌幅（1H） -6.43% 涨跌幅（1D） -4.55% 漲跌幅（7D） +2.01% 漲跌幅（7D） +2.01%

UnitedHealth xStock（UNHX）当前实时价格为 $363.82。过去 24 小时内，UNHX 的交易价格在 $ 363.45 至 $ 388.84 之间波动，市场活跃度显著。UNHX 的历史最高价为 $ 388.84，历史最低价为 $ 234.96。

从短期表现来看，UNHX 在过去 1 小时内的价格变动为 -6.43%，过去 24 小时内变动为 -4.55%，过去 7 天内累计变动为 +2.01%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

UnitedHealth xStock（UNHX）市场信息

市值 $ 578.58K$ 578.58K $ 578.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.00M$ 9.00M $ 9.00M 流通量 1.59K 1.59K 1.59K 总供应量 24,729.184392364 24,729.184392364 24,729.184392364

UnitedHealth xStock 的当前市值为 $ 578.58K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UNHX 的流通量为 1.59K，总供应量是 24729.184392364，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.00M。