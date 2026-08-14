United States Water Reserve 今日价格

United States Water Reserve (USWR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 19,55%。当前 USWR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 USWR。

United States Water Reserve 目前市值在 $ 853 486 排名第 #-，流通供应量为 1000,00M USWR。过去 24 小时内，USWR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0,0010437（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,03260264，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，USWR 在过去一小时内波动了 +0,98%，过去7 天内波动了 +16,48%。过去一天，总交易量达到 $ 28,61K。

United States Water Reserve（USWR）市场信息

市值 $ 853,49K$ 853,49K $ 853,49K 成交量（24H） $ 28,61K$ 28,61K $ 28,61K 完全稀释市值 $ 853,49K$ 853,49K $ 853,49K 流通量 1000,00M 1000,00M 1000,00M 总供应量 999 997 038,560924 999 997 038,560924 999 997 038,560924

United States Water Reserve 的当前市值为 $ 853,49K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 28,61K。USWR 的流通量为 1000,00M，总供应量是 999997038.560924，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 853,49K。