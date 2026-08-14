United Oasis Reserve 今日价格

United Oasis Reserve (UXR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.77%。当前 UXR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UXR。

United Oasis Reserve 目前市值在 $ 24,059 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M UXR。过去 24 小时内，UXR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0013879，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UXR 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 +0.12%。过去一天，总交易量达到 --。

United Oasis Reserve（UXR）市场信息

市值 $ 24.06K$ 24.06K $ 24.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.06K$ 24.06K $ 24.06K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,995,514.47234 999,995,514.47234 999,995,514.47234

United Oasis Reserve 的当前市值为 $ 24.06K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UXR 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999995514.47234，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.06K。