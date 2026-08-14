UNITE THE KINGDOM 今日价格

UNITE THE KINGDOM (UTK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.68%。当前 UTK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UTK。

UNITE THE KINGDOM 目前市值在 $ 11,541.97 排名第 #-，流通供应量为 823.41M UTK。过去 24 小时内，UTK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00486993，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UTK 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 +15.44%。过去一天，总交易量达到 --。

UNITE THE KINGDOM（UTK）市场信息

市值 $ 11.54K$ 11.54K $ 11.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.54K$ 11.54K $ 11.54K 流通量 823.41M 823.41M 823.41M 总供应量 823,410,597.4367851 823,410,597.4367851 823,410,597.4367851

UNITE THE KINGDOM 的当前市值为 $ 11.54K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UTK 的流通量为 823.41M，总供应量是 823410597.4367851，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.54K。