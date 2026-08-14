Unite 今日价格

Unite (UNITE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 UNITE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UNITE。

Unite 目前市值在 $ 20,441 排名第 #-，流通供应量为 4.19B UNITE。过去 24 小时内，UNITE 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00270388，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UNITE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Unite（UNITE）市场信息

市值 $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 132.94K$ 132.94K $ 132.94K 流通量 4.19B 4.19B 4.19B 总供应量 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

Unite 的当前市值为 $ 20.44K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UNITE 的流通量为 4.19B，总供应量是 30000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 132.94K。