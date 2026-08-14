Unitas Gold 今日价格

Unitas Gold (XGLD) 今日实时价格为 $ 4,179.84，过去 24 小时内变化了 0.07%。当前 XGLD 兑 USD 的汇率为 $ 4,179.84 每 XGLD。

Unitas Gold 目前市值在 $ 12,076,029 排名第 #-，流通供应量为 2.04K XGLD。过去 24 小时内，XGLD 的交易价格在 $ 4,150.42（低点）和 $ 4,199.07（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4,359.97，而历史最低价为 $ 3,943.47。

短期表现方面，XGLD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.54%。过去一天，总交易量达到 $ 12.02。

Unitas Gold（XGLD）市场信息

市值 $ 12.08M$ 12.08M $ 12.08M 成交量（24H） $ 12.02$ 12.02 $ 12.02 完全稀释市值 $ 12.08M$ 12.08M $ 12.08M 流通量 2.04K 2.04K 2.04K 总供应量 2,039.490956 2,039.490956 2,039.490956

Unitas Gold 的当前市值为 $ 12.08M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.02。XGLD 的流通量为 2.04K，总供应量是 2039.490956，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.08M。