Unit Fartcoin（UFART）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.380142 24H最高价 $ 0.419681 历史最高 $ 1.69 最低价 $ 0.324925 涨跌幅（1H） +0.29% 涨跌幅（1D） +7.54% 漲跌幅（7D） +11.09%

Unit Fartcoin（UFART）当前实时价格为 $0.41706。过去 24 小时内，UFART 的交易价格在 $ 0.380142 至 $ 0.419681 之间波动，市场活跃度显著。UFART 的历史最高价为 $ 1.69，历史最低价为 $ 0.324925。

从短期表现来看，UFART 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.29%，过去 24 小时内变动为 +7.54%，过去 7 天内累计变动为 +11.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Unit Fartcoin（UFART）市场信息

市值 $ 33.41M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 417.06M 流通量 80.10M 总供应量 1,000,000,000.0

Unit Fartcoin 的当前市值为 $ 33.41M, 它过去 24 小时的交易量为 --。UFART 的流通量为 80.10M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 417.06M。