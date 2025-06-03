UNIT 价格 ($UNIT)
今天 UNIT ($UNIT) 的实时价格为 0.04809316 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。$UNIT 兑换 USD 的价格为实时更新。
UNIT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.08K USD
- UNIT 当天价格变化为 +4.66%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，UNIT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00213924。
在过去30天内，UNIT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0043161110。
在过去60天内，UNIT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，UNIT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00213924
|+4.66%
|30天
|$ -0.0043161110
|-8.97%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
UNIT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.09%
+4.66%
-5.99%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
TCG World is a large-scale, open-world metaverse built on Unity where users can explore, own virtual land, participate in immersive gameplay, and trade blockchain-based digital assets. It features persistent multiplayer regions, a dynamic economy, and gamified systems including farming, racing, crafting, creature collection, and multiplayer competition. The platform blends entertainment, commerce, and user-generated content into a single, unified world.
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|1 $UNIT 兑换 VND
₫1,265.5715054
|1 $UNIT 兑换 AUD
A$0.0740634664
|1 $UNIT 兑换 GBP
￡0.0355889384
|1 $UNIT 兑换 EUR
€0.0418410492
|1 $UNIT 兑换 USD
$0.04809316
|1 $UNIT 兑换 MYR
RM0.2039149984
|1 $UNIT 兑换 TRY
₺1.8818853508
|1 $UNIT 兑换 JPY
¥6.886940512
|1 $UNIT 兑换 RUB
₽3.7931075292
|1 $UNIT 兑换 INR
₹4.1182172908
|1 $UNIT 兑换 IDR
Rp788.4123328704
|1 $UNIT 兑换 KRW
₩66.2439995156
|1 $UNIT 兑换 PHP
₱2.6778271488
|1 $UNIT 兑换 EGP
￡E.2.3883063256
|1 $UNIT 兑换 BRL
R$0.2726882172
|1 $UNIT 兑换 CAD
C$0.0658876292
|1 $UNIT 兑换 BDT
৳5.8789078784
|1 $UNIT 兑换 NGN
₦76.0963642732
|1 $UNIT 兑换 UAH
₴1.998270798
|1 $UNIT 兑换 VES
Bs4.61694336
|1 $UNIT 兑换 PKR
Rs13.5281249764
|1 $UNIT 兑换 KZT
₸24.6376449364
|1 $UNIT 兑换 THB
฿1.567837016
|1 $UNIT 兑换 TWD
NT$1.4432757316
|1 $UNIT 兑换 AED
د.إ0.1765018972
|1 $UNIT 兑换 CHF
Fr0.0394363912
|1 $UNIT 兑换 HKD
HK$0.3770503744
|1 $UNIT 兑换 MAD
.د.م0.4419761404
|1 $UNIT 兑换 MXN
$0.9248314668