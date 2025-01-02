Unisocks 价格 (SOCKS)
今天 Unisocks (SOCKS) 的实时价格为 2,582.39 USD。目前其市值为 $ 772.12K USD。SOCKS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Unisocks 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.64 USD
- Unisocks 当天价格变化为 -86.85%
- 其循环供应量为 298.99 USD
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今天内，Unisocks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -17,065.963855584203。
在过去30天内，Unisocks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2,283.2575631550。
在过去60天内，Unisocks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2,128.6656264340。
在过去90天内，Unisocks 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2,644.117684879427。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -17,065.963855584203
|-86.85%
|30天
|$ -2,283.2575631550
|-88.41%
|60天
|$ -2,128.6656264340
|-82.43%
|90天
|$ -2,644.117684879427
|-50.59%
Unisocks 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-87.32%
-86.85%
-15.60%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.
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|1 SOCKS 兑换 AUD
A$4,131.824
|1 SOCKS 兑换 GBP
￡2,065.912
|1 SOCKS 兑换 EUR
€2,479.0944
|1 SOCKS 兑换 USD
$2,582.39
|1 SOCKS 兑换 MYR
RM11,543.2833
|1 SOCKS 兑换 TRY
₺91,184.1909
|1 SOCKS 兑换 JPY
¥404,815.4564
|1 SOCKS 兑换 RUB
₽287,936.485
|1 SOCKS 兑换 INR
₹221,465.7664
|1 SOCKS 兑换 IDR
Rp41,651,445.7817
|1 SOCKS 兑换 PHP
₱149,494.5571
|1 SOCKS 兑换 EGP
￡E.131,107.9403
|1 SOCKS 兑换 BRL
R$16,010.818
|1 SOCKS 兑换 CAD
C$3,718.6416
|1 SOCKS 兑换 BDT
৳308,595.605
|1 SOCKS 兑换 NGN
₦3,991,316.1601
|1 SOCKS 兑换 UAH
₴108,744.4429
|1 SOCKS 兑换 VES
Bs131,701.89
|1 SOCKS 兑换 PKR
Rs719,712.093
|1 SOCKS 兑换 KZT
₸1,355,573.9827
|1 SOCKS 兑换 THB
฿88,498.5053
|1 SOCKS 兑换 TWD
NT$84,934.8071
|1 SOCKS 兑换 CHF
Fr2,324.151
|1 SOCKS 兑换 HKD
HK$20,065.1703
|1 SOCKS 兑换 MAD
.د.م26,107.9629