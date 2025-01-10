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Union Finance 价格 (UNION)

USD

Union Finance (UNION) 实时价格图表

$0.01312403
$0.01312403$0.01312403
0.00%(1D)

今天 Union Finance (UNION) 的价格

今天 Union Finance (UNION) 的实时价格为 0.01312403 USD。目前其市值为 $ 10.75M USD。UNION 兑换 USD 的价格为实时更新。
Union Finance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 69.15 USD
- Union Finance 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 818.75M USD

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Union Finance (UNION) 价格表现 USD

今天内，Union Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Union Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0030862153
在过去60天内，Union Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0083355819
在过去90天内，Union Finance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0030862153+23.52%
60天$ +0.0083355819+63.51%
90天$ 0--

Union Finance (UNION) 价格分析

Union Finance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0.03347432
$ 0.03347432$ 0.03347432

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--

+23.40%

Union Finance (UNION) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 10.75M
$ 10.75M$ 10.75M

$ 69.15
$ 69.15$ 69.15

818.75M
818.75M 818.75M

什么是Union Finance (UNION)

The Union Protocol is a credit network that enables any address to accumulate an unsecured credit line on-chain in a permission-less, crypto-native way.

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Union Finance (UNION) 资源

官网

大家还在问：关于 Union Finance (UNION) 的其他问题

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UNION 兑换为当地货币

1 UNION 兑换 AUD
A$0.0211296883
1 UNION 兑换 GBP
0.0106304643
1 UNION 兑换 EUR
0.0127303091
1 UNION 兑换 USD
$0.01312403
1 UNION 兑换 MYR
RM0.0589268947
1 UNION 兑换 TRY
0.4647219023
1 UNION 兑换 JPY
¥2.0732030191
1 UNION 兑换 RUB
1.3353700525
1 UNION 兑换 INR
1.1285353397
1 UNION 兑换 IDR
Rp211.6778735909
1 UNION 兑换 PHP
0.7674932744
1 UNION 兑换 EGP
￡E.0.6634197165
1 UNION 兑换 BRL
R$0.0794003815
1 UNION 兑换 CAD
C$0.0188986032
1 UNION 兑换 BDT
1.6008691794
1 UNION 兑换 NGN
20.3472336314
1 UNION 兑换 UAH
0.5548839884
1 UNION 兑换 VES
Bs0.69557359
1 UNION 兑换 PKR
Rs3.6546486341
1 UNION 兑换 KZT
6.925550631
1 UNION 兑换 THB
฿0.4535664768
1 UNION 兑换 TWD
NT$0.4323055482
1 UNION 兑换 CHF
Fr0.0119428673
1 UNION 兑换 HKD
HK$0.1021049534
1 UNION 兑换 MAD
.د.م0.1317652612