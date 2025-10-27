UniLend Finance（UFT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.0032958 24H最高价 $ 0.00447398 历史最高 $ 4.47 最低价 $ 0.0028792 涨跌幅（1H） +5.43% 涨跌幅（1D） +14.67% 漲跌幅（7D） +45.12%

UniLend Finance（UFT）当前实时价格为 $0.00447362。过去 24 小时内，UFT 的交易价格在 $ 0.0032958 至 $ 0.00447398 之间波动，市场活跃度显著。UFT 的历史最高价为 $ 4.47，历史最低价为 $ 0.0028792。

从短期表现来看，UFT 在过去 1 小时内的价格变动为 +5.43%，过去 24 小时内变动为 +14.67%，过去 7 天内累计变动为 +45.12%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

UniLend Finance（UFT）市场信息

市值 $ 447.40K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 447.40K 流通量 100.00M 总供应量 100,000,000.0

UniLend Finance 的当前市值为 $ 447.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UFT 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 447.40K。