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UniLayer 价格 (LAYER)

USD

UniLayer (LAYER) 实时价格图表

$0.03240961
$0.03240961$0.03240961
-2.10%(1D)

今天 UniLayer (LAYER) 的价格

今天 UniLayer (LAYER) 的实时价格为 0.03250725 USD。目前其市值为 $ 895.68K USD。LAYER 兑换 USD 的价格为实时更新。
UniLayer 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 44.01K USD
- UniLayer 当天价格变化为 -1.82%
- 其循环供应量为 27.62M USD

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UniLayer (LAYER) 价格表现 USD

今天内，UniLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00060513308220493
在过去30天内，UniLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0063102358
在过去60天内，UniLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003525931
在过去90天内，UniLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00290409935436639

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00060513308220493-1.82%
30天$ -0.0063102358-19.41%
60天$ +0.0003525931+1.08%
90天$ -0.00290409935436639-8.20%

UniLayer (LAYER) 价格分析

UniLayer 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03234259
$ 0.03234259$ 0.03234259

$ 0.03372595
$ 0.03372595$ 0.03372595

$ 3.96
$ 3.96$ 3.96

+0.18%

-1.82%

-13.75%

UniLayer (LAYER) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 895.68K
$ 895.68K$ 895.68K

$ 44.01K
$ 44.01K$ 44.01K

27.62M
27.62M 27.62M

什么是UniLayer (LAYER)

UniLayer is a new generation decentralised trading platform built on top of Uniswap that enables key features for professional-level trading with its LAYER utility token, focusing on automated swaps and liquidity management, flash staking, charts and analytics, live order books, and a lot more.

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UniLayer (LAYER) 资源

官网

大家还在问：关于 UniLayer (LAYER) 的其他问题

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LAYER 兑换为当地货币

1 LAYER 兑换 AUD
A$0.0520116
1 LAYER 兑换 GBP
0.0260058
1 LAYER 兑换 EUR
0.03120696
1 LAYER 兑换 USD
$0.03250725
1 LAYER 兑换 MYR
RM0.1453074075
1 LAYER 兑换 TRY
1.1478309975
1 LAYER 兑换 JPY
¥5.09583651
1 LAYER 兑换 RUB
3.624558375
1 LAYER 兑换 INR
2.78782176
1 LAYER 兑换 IDR
Rp524.3104104675
1 LAYER 兑换 PHP
1.8818447025
1 LAYER 兑换 EGP
￡E.1.6503930825
1 LAYER 兑换 BRL
R$0.20154495
1 LAYER 兑换 CAD
C$0.04681044
1 LAYER 兑换 BDT
3.884616375
1 LAYER 兑换 NGN
50.2428805275
1 LAYER 兑换 UAH
1.3688802975
1 LAYER 兑换 VES
Bs1.65786975
1 LAYER 兑换 PKR
Rs9.059770575
1 LAYER 兑换 KZT
17.0640307425
1 LAYER 兑换 THB
฿1.1140234575
1 LAYER 兑换 TWD
NT$1.0691634525
1 LAYER 兑换 CHF
Fr0.029256525
1 LAYER 兑换 HKD
HK$0.2525813325
1 LAYER 兑换 MAD
.د.م0.3286482975