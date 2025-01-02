UniLayer 价格 (LAYER)
今天 UniLayer (LAYER) 的实时价格为 0.03250725 USD。目前其市值为 $ 895.68K USD。LAYER 兑换 USD 的价格为实时更新。
UniLayer 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 44.01K USD
- UniLayer 当天价格变化为 -1.82%
- 其循环供应量为 27.62M USD
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今天内，UniLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00060513308220493。
在过去30天内，UniLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0063102358。
在过去60天内，UniLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003525931。
在过去90天内，UniLayer 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00290409935436639。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00060513308220493
|-1.82%
|30天
|$ -0.0063102358
|-19.41%
|60天
|$ +0.0003525931
|+1.08%
|90天
|$ -0.00290409935436639
|-8.20%
UniLayer 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.18%
-1.82%
-13.75%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
UniLayer is a new generation decentralised trading platform built on top of Uniswap that enables key features for professional-level trading with its LAYER utility token, focusing on automated swaps and liquidity management, flash staking, charts and analytics, live order books, and a lot more.
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|1 LAYER 兑换 AUD
A$0.0520116
|1 LAYER 兑换 GBP
￡0.0260058
|1 LAYER 兑换 EUR
€0.03120696
|1 LAYER 兑换 USD
$0.03250725
|1 LAYER 兑换 MYR
RM0.1453074075
|1 LAYER 兑换 TRY
₺1.1478309975
|1 LAYER 兑换 JPY
¥5.09583651
|1 LAYER 兑换 RUB
₽3.624558375
|1 LAYER 兑换 INR
₹2.78782176
|1 LAYER 兑换 IDR
Rp524.3104104675
|1 LAYER 兑换 PHP
₱1.8818447025
|1 LAYER 兑换 EGP
￡E.1.6503930825
|1 LAYER 兑换 BRL
R$0.20154495
|1 LAYER 兑换 CAD
C$0.04681044
|1 LAYER 兑换 BDT
৳3.884616375
|1 LAYER 兑换 NGN
₦50.2428805275
|1 LAYER 兑换 UAH
₴1.3688802975
|1 LAYER 兑换 VES
Bs1.65786975
|1 LAYER 兑换 PKR
Rs9.059770575
|1 LAYER 兑换 KZT
₸17.0640307425
|1 LAYER 兑换 THB
฿1.1140234575
|1 LAYER 兑换 TWD
NT$1.0691634525
|1 LAYER 兑换 CHF
Fr0.029256525
|1 LAYER 兑换 HKD
HK$0.2525813325
|1 LAYER 兑换 MAD
.د.م0.3286482975