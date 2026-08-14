Unifi Protocol DAO 今日价格

Unifi Protocol DAO (UNFI) 今日实时价格为 $ 0.02982399，过去 24 小时内变化了 3.92%。当前 UNFI 兑 USD 的汇率为 $ 0.02982399 每 UNFI。

Unifi Protocol DAO 目前市值在 $ 298,240 排名第 #-，流通供应量为 7.89M UNFI。过去 24 小时内，UNFI 的交易价格在 $ 0.02854752（低点）和 $ 0.03574311（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 43.62，而历史最低价为 $ 0.01537451。

短期表现方面，UNFI 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -11.63%。过去一天，总交易量达到 $ 5.23K。

Unifi Protocol DAO（UNFI）市场信息

市值 $ 298.24K$ 298.24K $ 298.24K 成交量（24H） $ 5.23K$ 5.23K $ 5.23K 完全稀释市值 $ 298.24K$ 298.24K $ 298.24K 流通量 7.89M 7.89M 7.89M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Unifi Protocol DAO 的当前市值为 $ 298.24K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.23K。UNFI 的流通量为 7.89M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 298.24K。