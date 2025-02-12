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UniDex 价格 (UNIDX)

USD

UniDex (UNIDX) 实时价格图表

$0.282681
$0.282681$0.282681
-14.60%(1D)

今天 UniDex (UNIDX) 的价格

今天 UniDex (UNIDX) 的实时价格为 0.282681 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。UNIDX 兑换 USD 的价格为实时更新。
UniDex 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 286.62 USD
- UniDex 当天价格变化为 -14.68%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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UniDex (UNIDX) 价格表现 USD

今天内，UniDex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0486442540549214
在过去30天内，UniDex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1739393011
在过去60天内，UniDex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1416698799
在过去90天内，UniDex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0486442540549214-14.68%
30天$ -0.1739393011-61.53%
60天$ -0.1416698799-50.11%
90天$ 0--

UniDex (UNIDX) 价格分析

UniDex 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.274796
$ 0.274796$ 0.274796

$ 0.332378
$ 0.332378$ 0.332378

$ 15.96
$ 15.96$ 15.96

+0.00%

-14.68%

-0.51%

UniDex (UNIDX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 286.62
$ 286.62$ 286.62

0.00
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什么是UniDex (UNIDX)

Exchange token for the platform UniDex the DeFi trading terminal DEX

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UniDex (UNIDX) 资源

官网

大家还在问：关于 UniDex (UNIDX) 的其他问题

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UNIDX 兑换为当地货币

1 UNIDX 兑换 AUD
A$0.44663598
1 UNIDX 兑换 GBP
0.2261448
1 UNIDX 兑换 EUR
0.27137376
1 UNIDX 兑换 USD
$0.282681
1 UNIDX 兑换 MYR
RM1.26358407
1 UNIDX 兑换 TRY
10.19065005
1 UNIDX 兑换 JPY
¥43.42828203
1 UNIDX 兑换 RUB
27.28719693
1 UNIDX 兑换 INR
24.5367108
1 UNIDX 兑换 IDR
Rp4,634.11401264
1 UNIDX 兑换 PHP
16.44072696
1 UNIDX 兑换 EGP
￡E.14.26125645
1 UNIDX 兑换 BRL
R$1.62824256
1 UNIDX 兑换 CAD
C$0.40140702
1 UNIDX 兑换 BDT
34.21853505
1 UNIDX 兑换 NGN
424.4455215
1 UNIDX 兑换 UAH
11.78497089
1 UNIDX 兑换 VES
Bs16.96086
1 UNIDX 兑换 PKR
Rs78.87082581
1 UNIDX 兑换 KZT
142.55037468
1 UNIDX 兑换 THB
฿9.65920977
1 UNIDX 兑换 TWD
NT$9.28041723
1 UNIDX 兑换 CHF
Fr0.25723971
1 UNIDX 兑换 HKD
HK$2.20208499
1 UNIDX 兑换 MAD
.د.م2.82963681