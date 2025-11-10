Unicorn Meat（W🍖）代币经济学 深入了解 Unicorn Meat（W🍖），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。 汇率 USD

Unicorn Meat（W🍖）代币经济学和价格数据分析 快速了解 Unicorn Meat（W🍖）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。 市值： $ 822.38K $ 822.38K $ 822.38K 总供应量： $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M 流通量： $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M FDV (完全稀释估值)： $ 822.38K $ 822.38K $ 822.38K 最高价： $ 0.01772418 $ 0.01772418 $ 0.01772418 最低价： $ 0.00259296 $ 0.00259296 $ 0.00259296 当前价格： $ 0.00822459 $ 0.00822459 $ 0.00822459 了解更多 Unicorn Meat（W🍖）价格 现在就购买 W🍖！

Unicorn Meat（W🍖）信息 Unicorn Meat is an Ethereum token created on March 24, 2016 by Alex Van de Sande of the Ethereum Foundation as an April Fool’s experiment in token mutation, DAOs, and on-chain voting. The experiment allowed holders to convert Unicorns 🦄 into Unicorn Meat 🍖. In 2025, ownership of Unicorn Meat was transferred, a supply minted, the contract was renounced to make it finite, and the token was wrapped to a modern ERC-20. Unicorn Meat is an Ethereum token created on March 24, 2016 by Alex Van de Sande of the Ethereum Foundation as an April Fool’s experiment in token mutation, DAOs, and on-chain voting. The experiment allowed holders to convert Unicorns 🦄 into Unicorn Meat 🍖. In 2025, ownership of Unicorn Meat was transferred, a supply minted, the contract was renounced to make it finite, and the token was wrapped to a modern ERC-20. 币种官网： https://www.unicornmeateth.com/ 币种白皮书： https://gist.github.com/alexvandesande/eca0b87da89ab28fa50c

Unicorn Meat（W🍖）代币经济模型：关键指标与应用场景 了解 Unicorn Meat（W🍖）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。 关键代币经济指标及其计算方式： 总供应量（Total Supply）： 已创建或将要创建的 W🍖 代币的最大数量。 流通供应量（Circulating Supply）： 当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。 最大供应量（Max Supply）： W🍖 代币可能存在的总数量上限。 完全稀释估值（FDV）： 当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。 通胀率（Inflation Rate）： 反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。 为什么这些代币经济指标对交易者很重要？ 流通供应量高 = 流动性强。 最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。 代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。 FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。 现在您已经了解了 W🍖 代币经济模型的功能，赶快查看 W🍖 代币的实时价格吧！

为什么选择 MEXC？ MEXC 是全球领先的加密货币交易所，深受全球数百万用户信赖。无论您是新手还是资深交易者，MEXC 都是您进入加密世界的最便捷途径。 支持现货与合约，超过 4,000 个交易对 上币速度领先业内其他中心化交易所 行业 #1 的流动性 超低手续费，配备 24/7 客服支持 用户资金拥有 100%+ 储备金透明度 超低门槛：1 USDT 即可购买加密货币

立刻尝试用 1 USDT 购买加密货币，轻松入门无负担！ 立即购买！