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Unicorn 价格 (UNICORN)

USD

Unicorn (UNICORN) 实时价格图表

$0.0014492
$0.0014492$0.0014492
-22.50%(1D)

今天 Unicorn (UNICORN) 的价格

今天 Unicorn (UNICORN) 的实时价格为 0.0014475 USD。目前其市值为 $ 1.45M USD。UNICORN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Unicorn 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 933.82K USD
- Unicorn 当天价格变化为 -27.35%
- 其循环供应量为 1.00B USD

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Unicorn (UNICORN) 价格表现 USD

今天内，Unicorn 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000545158388843849
在过去30天内，Unicorn 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Unicorn 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Unicorn 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000545158388843849-27.35%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Unicorn (UNICORN) 价格分析

Unicorn 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0011755
$ 0.0011755$ 0.0011755

$ 0.00270168
$ 0.00270168$ 0.00270168

$ 0.00270168
$ 0.00270168$ 0.00270168

-2.69%

-27.35%

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Unicorn (UNICORN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.45M
$ 1.45M$ 1.45M

$ 933.82K
$ 933.82K$ 933.82K

1.00B
1.00B 1.00B

什么是Unicorn (UNICORN)

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Unicorn (UNICORN) 资源

官网

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UNICORN 兑换为当地货币

1 UNICORN 兑换 AUD
A$0.002301525
1 UNICORN 兑换 GBP
0.001158
1 UNICORN 兑换 EUR
0.0013896
1 UNICORN 兑换 USD
$0.0014475
1 UNICORN 兑换 MYR
RM0.00645585
1 UNICORN 兑换 TRY
0.0522837
1 UNICORN 兑换 JPY
¥0.223161075
1 UNICORN 兑换 RUB
0.136065
1 UNICORN 兑换 INR
0.125744325
1 UNICORN 兑换 IDR
Rp23.7295044
1 UNICORN 兑换 PHP
0.084287925
1 UNICORN 兑换 EGP
￡E.0.073257975
1 UNICORN 兑换 BRL
R$0.0083376
1 UNICORN 兑换 CAD
C$0.00205545
1 UNICORN 兑换 BDT
0.175451475
1 UNICORN 兑换 NGN
2.176678125
1 UNICORN 兑换 UAH
0.060404175
1 UNICORN 兑换 VES
Bs0.0882975
1 UNICORN 兑换 PKR
Rs0.403201125
1 UNICORN 兑换 KZT
0.728106975
1 UNICORN 兑换 THB
฿0.04912815
1 UNICORN 兑换 TWD
NT$0.04750695
1 UNICORN 兑换 CHF
Fr0.001317225
1 UNICORN 兑换 HKD
HK$0.01126155
1 UNICORN 兑换 MAD
.د.م0.014431575