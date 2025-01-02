Unibright 价格 (UBT)
今天 Unibright (UBT) 的实时价格为 0.03752156 USD。目前其市值为 $ 5.65M USD。UBT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Unibright 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 46.65K USD
- Unibright 当天价格变化为 +3.87%
- 其循环供应量为 150.00M USD
在获取 MEXC 上从 UBT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 UBT 价格信息的首选平台。
今天内，Unibright 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00139816。
在过去30天内，Unibright 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0050714740。
在过去60天内，Unibright 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012733354。
在过去90天内，Unibright 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.015100118426935897。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00139816
|+3.87%
|30天
|$ -0.0050714740
|-13.51%
|60天
|$ +0.0012733354
|+3.39%
|90天
|$ +0.015100118426935897
|+67.35%
Unibright 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.63%
+3.87%
-14.95%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Unibright & Baseledger - Enterprise Blockchain solutions from Germany Unibright is a team of blockchain specialists, architects, developers, and consultants with 20+ years of experience in business processes and integration. Unibright offers Baseledger.net - The blockchain for Baselining (Baseline-protocol.org), Low-code-integration Tools, programmable DeFi with our tokenization platform Freequity and the Universal Business Token (UBT).
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 UBT 兑换 AUD
A$0.060034496
|1 UBT 兑换 GBP
￡0.030017248
|1 UBT 兑换 EUR
€0.0360206976
|1 UBT 兑换 USD
$0.03752156
|1 UBT 兑换 MYR
RM0.1677213732
|1 UBT 兑换 TRY
₺1.3248862836
|1 UBT 兑换 JPY
¥5.8818797456
|1 UBT 兑换 RUB
₽4.18365394
|1 UBT 兑换 INR
₹3.2178489856
|1 UBT 兑换 IDR
Rp605.1863668868
|1 UBT 兑换 PHP
₱2.1721231084
|1 UBT 兑换 EGP
￡E.1.9049696012
|1 UBT 兑换 BRL
R$0.232633672
|1 UBT 兑换 CAD
C$0.0540310464
|1 UBT 兑换 BDT
৳4.48382642
|1 UBT 兑换 NGN
₦57.9929479204
|1 UBT 兑换 UAH
₴1.5800328916
|1 UBT 兑换 VES
Bs1.91359956
|1 UBT 兑换 PKR
Rs10.457258772
|1 UBT 兑换 KZT
₸19.6961924908
|1 UBT 兑换 THB
฿1.2858638612
|1 UBT 兑换 TWD
NT$1.2340841084
|1 UBT 兑换 CHF
Fr0.033769404
|1 UBT 兑换 HKD
HK$0.2915425212
|1 UBT 兑换 MAD
.د.م0.3793429716