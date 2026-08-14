Unibot 今日价格

Unibot (UNIBOT) 今日实时价格为 $ 0.63803，过去 24 小时内变化了 1.48%。当前 UNIBOT 兑 USD 的汇率为 $ 0.63803 每 UNIBOT。

Unibot 目前市值在 $ 638,030 排名第 #-，流通供应量为 1.00M UNIBOT。过去 24 小时内，UNIBOT 的交易价格在 $ 0.610559（低点）和 $ 0.674776（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 236.98，而历史最低价为 $ 0.434839。

短期表现方面，UNIBOT 在过去一小时内波动了 +0.20%，过去7 天内波动了 -5.66%。过去一天，总交易量达到 $ 7.50K。

Unibot（UNIBOT）市场信息

市值 $ 638.03K$ 638.03K $ 638.03K 成交量（24H） $ 7.50K$ 7.50K $ 7.50K 完全稀释市值 $ 638.03K$ 638.03K $ 638.03K 流通量 1.00M 1.00M 1.00M 总供应量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Unibot 的当前市值为 $ 638.03K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.50K。UNIBOT 的流通量为 1.00M，总供应量是 1000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 638.03K。