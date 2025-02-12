UNI yVault 价格 (YVUNI)
今天 UNI yVault (YVUNI) 的实时价格为 9.47 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YVUNI 兑换 USD 的价格为实时更新。
UNI yVault 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- UNI yVault 当天价格变化为 -4.04%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，UNI yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.399008526807773。
在过去30天内，UNI yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.9633258840。
在过去60天内，UNI yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.3819366190。
在过去90天内，UNI yVault 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.701628621227411。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.399008526807773
|-4.04%
|30天
|$ -2.9633258840
|-31.29%
|60天
|$ -4.3819366190
|-46.27%
|90天
|$ +0.701628621227411
|+8.00%
UNI yVault 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.03%
-4.04%
+1.01%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 YVUNI 兑换 AUD
A$14.9626
|1 YVUNI 兑换 GBP
￡7.576
|1 YVUNI 兑换 EUR
€9.0912
|1 YVUNI 兑换 USD
$9.47
|1 YVUNI 兑换 MYR
RM42.2362
|1 YVUNI 兑换 TRY
₺341.1094
|1 YVUNI 兑换 JPY
¥1,454.8761
|1 YVUNI 兑换 RUB
₽913.7603
|1 YVUNI 兑换 INR
₹819.3444
|1 YVUNI 兑换 IDR
Rp155,245.8768
|1 YVUNI 兑换 PHP
₱550.8699
|1 YVUNI 兑换 EGP
￡E.477.6668
|1 YVUNI 兑换 BRL
R$54.5472
|1 YVUNI 兑换 CAD
C$13.4474
|1 YVUNI 兑换 BDT
৳1,146.3435
|1 YVUNI 兑换 NGN
₦14,176.59
|1 YVUNI 兑换 UAH
₴394.8043
|1 YVUNI 兑换 VES
Bs568.2
|1 YVUNI 兑换 PKR
Rs2,642.2247
|1 YVUNI 兑换 KZT
₸4,775.5316
|1 YVUNI 兑换 THB
฿322.8323
|1 YVUNI 兑换 TWD
NT$310.9948
|1 YVUNI 兑换 CHF
Fr8.6177
|1 YVUNI 兑换 HKD
HK$73.7713
|1 YVUNI 兑换 MAD
.د.م94.7947