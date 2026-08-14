Unfettered Ecosystem 今日价格

Unfettered Ecosystem (SOULS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SOULS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SOULS。

Unfettered Ecosystem 目前市值在 $ 13,230.38 排名第 #-，流通供应量为 1.09B SOULS。过去 24 小时内，SOULS 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01236085，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SOULS 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

Unfettered Ecosystem（SOULS）市场信息

市值 $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27.28K$ 27.28K $ 27.28K 流通量 1.09B 1.09B 1.09B 总供应量 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0

Unfettered Ecosystem 的当前市值为 $ 13.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SOULS 的流通量为 1.09B，总供应量是 2250000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.28K。