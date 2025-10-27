Unbagging The Ocean（UNBAGGED）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -3.58% 涨跌幅（1D） -10.32% 漲跌幅（7D） -23.64% 漲跌幅（7D） -23.64%

Unbagging The Ocean（UNBAGGED）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，UNBAGGED 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。UNBAGGED 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，UNBAGGED 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.58%，过去 24 小时内变动为 -10.32%，过去 7 天内累计变动为 -23.64%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Unbagging The Ocean（UNBAGGED）市场信息

市值 $ 18.80K$ 18.80K $ 18.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.80K$ 18.80K $ 18.80K 流通量 998.97M 998.97M 998.97M 总供应量 998,968,772.4961305 998,968,772.4961305 998,968,772.4961305

Unbagging The Ocean 的当前市值为 $ 18.80K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UNBAGGED 的流通量为 998.97M，总供应量是 998968772.4961305，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.80K。