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Unagii Dai 价格 (UDAI)

USD

Unagii Dai (UDAI) 实时价格图表

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今天 Unagii Dai (UDAI) 的价格

今天 Unagii Dai (UDAI) 的实时价格为 1.072 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。UDAI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Unagii Dai 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- Unagii Dai 当天价格变化为 -0.04%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Unagii Dai (UDAI) 价格表现 USD

今天内，Unagii Dai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000475414846799
在过去30天内，Unagii Dai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0005847760
在过去60天内，Unagii Dai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003351072
在过去90天内，Unagii Dai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003823851958076

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000475414846799-0.04%
30天$ +0.0005847760+0.05%
60天$ -0.0003351072-0.03%
90天$ -0.0003823851958076-0.03%

Unagii Dai (UDAI) 价格分析

Unagii Dai 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.071
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Unagii Dai (UDAI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是Unagii Dai (UDAI)

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Unagii Dai (UDAI) 资源

官网

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1.02912
1 UDAI 兑换 USD
$1.072
1 UDAI 兑换 MYR
RM4.78112
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¥164.69136
1 UDAI 兑换 RUB
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1 UDAI 兑换 INR
92.74944
1 UDAI 兑换 IDR
Rp17,573.76768
1 UDAI 兑换 PHP
62.35824
1 UDAI 兑换 EGP
￡E.54.07168
1 UDAI 兑换 BRL
R$6.17472
1 UDAI 兑换 CAD
C$1.52224
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129.7656
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