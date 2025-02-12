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Unagi Token 价格 (UNA)

USD

Unagi Token (UNA) 实时价格图表

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$0.03488531$0.03488531
+2.50%(1D)

今天 Unagi Token (UNA) 的价格

今天 Unagi Token (UNA) 的实时价格为 0.03493913 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。UNA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Unagi Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 21.02K USD
- Unagi Token 当天价格变化为 +2.79%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Unagi Token (UNA) 价格表现 USD

今天内，Unagi Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00094988
在过去30天内，Unagi Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0183757986
在过去60天内，Unagi Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0033043961
在过去90天内，Unagi Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.007627790903192736

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00094988+2.79%
30天$ -0.0183757986-52.59%
60天$ +0.0033043961+9.46%
90天$ +0.007627790903192736+27.93%

Unagi Token (UNA) 价格分析

Unagi Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03370831
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$ 0.03573287
$ 0.03573287$ 0.03573287

$ 0.154495
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+0.31%

+2.79%

-17.02%

Unagi Token (UNA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 21.02K
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什么是Unagi Token (UNA)

UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds.

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Unagi Token (UNA) 资源

官网

大家还在问：关于 Unagi Token (UNA) 的其他问题

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UNA 兑换为当地货币

1 UNA 兑换 AUD
A$0.0552038254
1 UNA 兑换 GBP
0.027951304
1 UNA 兑换 EUR
0.0335415648
1 UNA 兑换 USD
$0.03493913
1 UNA 兑换 MYR
RM0.1558285198
1 UNA 兑换 TRY
1.2585074626
1 UNA 兑换 JPY
¥5.3676985419
1 UNA 兑换 RUB
3.3712766537
1 UNA 兑换 INR
3.0229335276
1 UNA 兑换 IDR
Rp572.7725313072
1 UNA 兑换 PHP
2.0324091921
1 UNA 兑换 EGP
￡E.1.7623297172
1 UNA 兑换 BRL
R$0.2012493888
1 UNA 兑换 CAD
C$0.0496135646
1 UNA 兑换 BDT
4.2293816865
1 UNA 兑换 NGN
52.30387761
1 UNA 兑换 UAH
1.4566123297
1 UNA 兑换 VES
Bs2.0963478
1 UNA 兑换 PKR
Rs9.7483666613
1 UNA 兑换 KZT
17.6191044764
1 UNA 兑换 THB
฿1.1910749417
1 UNA 兑换 TWD
NT$1.1474010292
1 UNA 兑换 CHF
Fr0.0317946083
1 UNA 兑换 HKD
HK$0.2721758227
1 UNA 兑换 MAD
.د.م0.3497406913