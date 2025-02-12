Unagi Token 价格 (UNA)
今天 Unagi Token (UNA) 的实时价格为 0.03493913 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。UNA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Unagi Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 21.02K USD
- Unagi Token 当天价格变化为 +2.79%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Unagi Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00094988。
在过去30天内，Unagi Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0183757986。
在过去60天内，Unagi Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0033043961。
在过去90天内，Unagi Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.007627790903192736。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00094988
|+2.79%
|30天
|$ -0.0183757986
|-52.59%
|60天
|$ +0.0033043961
|+9.46%
|90天
|$ +0.007627790903192736
|+27.93%
Unagi Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.31%
+2.79%
-17.02%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds.
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|1 UNA 兑换 AUD
A$0.0552038254
|1 UNA 兑换 GBP
￡0.027951304
|1 UNA 兑换 EUR
€0.0335415648
|1 UNA 兑换 USD
$0.03493913
|1 UNA 兑换 MYR
RM0.1558285198
|1 UNA 兑换 TRY
₺1.2585074626
|1 UNA 兑换 JPY
¥5.3676985419
|1 UNA 兑换 RUB
₽3.3712766537
|1 UNA 兑换 INR
₹3.0229335276
|1 UNA 兑换 IDR
Rp572.7725313072
|1 UNA 兑换 PHP
₱2.0324091921
|1 UNA 兑换 EGP
￡E.1.7623297172
|1 UNA 兑换 BRL
R$0.2012493888
|1 UNA 兑换 CAD
C$0.0496135646
|1 UNA 兑换 BDT
৳4.2293816865
|1 UNA 兑换 NGN
₦52.30387761
|1 UNA 兑换 UAH
₴1.4566123297
|1 UNA 兑换 VES
Bs2.0963478
|1 UNA 兑换 PKR
Rs9.7483666613
|1 UNA 兑换 KZT
₸17.6191044764
|1 UNA 兑换 THB
฿1.1910749417
|1 UNA 兑换 TWD
NT$1.1474010292
|1 UNA 兑换 CHF
Fr0.0317946083
|1 UNA 兑换 HKD
HK$0.2721758227
|1 UNA 兑换 MAD
.د.م0.3497406913