Umoja yBTC 价格 (YBTC)
今天 Umoja yBTC (YBTC) 的实时价格为 102,839 USD。目前其市值为 $ 1.28M USD。YBTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Umoja yBTC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 237.19 USD
- Umoja yBTC 当天价格变化为 -5.61%
- 其循环供应量为 12.48 USD
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今天内，Umoja yBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6,115.6190293535。
在过去30天内，Umoja yBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Umoja yBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Umoja yBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -6,115.6190293535
|-5.61%
|30天
|$ 0
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|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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Umoja yBTC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-5.61%
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Umoja is a next-gen liquid staking protocol introducing the world's highest yield, lowest risk BTC LST, $yBTC. $yBTC is BTC-principal protected, 1:1 backed by BTC, and earns a yield of 5% to 10% - all in BTC. Traditional assets, including all crypto, fiat currencies, and otherwise, cannot self-manage risks or yields. If the market takes a turn for the worse, so does the asset's value. Even during bull-runs, such assets are unable to optimize their own returns, leaving retail investors at a massive disadvantage in contrast to their whale and institutional investor counterparts, who leverage asset managers and automated trading strategies to get ahead. In contrast, Smartcoins are AI-driven, equipped with quant & DeFi-native trading strategies that proactively enhance holder returns.
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|1 YBTC 兑换 AUD
A$164,542.4
|1 YBTC 兑换 GBP
￡83,299.59
|1 YBTC 兑换 EUR
€98,725.44
|1 YBTC 兑换 USD
$102,839
|1 YBTC 兑换 MYR
RM459,690.33
|1 YBTC 兑换 TRY
₺3,662,096.79
|1 YBTC 兑换 JPY
¥15,993,521.28
|1 YBTC 兑换 RUB
₽10,428,902.99
|1 YBTC 兑换 INR
₹8,893,516.72
|1 YBTC 兑换 IDR
Rp1,685,884,976.16
|1 YBTC 兑换 PHP
₱6,007,854.38
|1 YBTC 兑换 EGP
￡E.5,174,858.48
|1 YBTC 兑换 BRL
R$620,119.17
|1 YBTC 兑换 CAD
C$148,088.16
|1 YBTC 兑换 BDT
৳12,539,159.27
|1 YBTC 兑换 NGN
₦159,687,370.81
|1 YBTC 兑换 UAH
₴4,342,890.97
|1 YBTC 兑换 VES
Bs5,553,306
|1 YBTC 兑换 PKR
Rs28,677,683.54
|1 YBTC 兑换 KZT
₸54,556,089.5
|1 YBTC 兑换 THB
฿3,497,554.39
|1 YBTC 兑换 TWD
NT$3,364,892.08
|1 YBTC 兑换 CHF
Fr92,555.1
|1 YBTC 兑换 HKD
HK$800,087.42
|1 YBTC 兑换 MAD
.د.م1,030,446.78