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Umoja yBTC 价格 (YBTC)

USD

Umoja yBTC (YBTC) 实时价格图表

$102,839
$102,839$102,839
-5.60%(1D)

今天 Umoja yBTC (YBTC) 的价格

今天 Umoja yBTC (YBTC) 的实时价格为 102,839 USD。目前其市值为 $ 1.28M USD。YBTC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Umoja yBTC 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 237.19 USD
- Umoja yBTC 当天价格变化为 -5.61%
- 其循环供应量为 12.48 USD

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Umoja yBTC (YBTC) 价格表现 USD

今天内，Umoja yBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6,115.6190293535
在过去30天内，Umoja yBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Umoja yBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Umoja yBTC 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -6,115.6190293535-5.61%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Umoja yBTC (YBTC) 价格分析

Umoja yBTC 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 102,839
$ 102,839$ 102,839

$ 109,508
$ 109,508$ 109,508

$ 109,508
$ 109,508$ 109,508

--

-5.61%

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Umoja yBTC (YBTC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

$ 237.19
$ 237.19$ 237.19

12.48
12.48 12.48

什么是Umoja yBTC (YBTC)

Umoja is a next-gen liquid staking protocol introducing the world's highest yield, lowest risk BTC LST, $yBTC. $yBTC is BTC-principal protected, 1:1 backed by BTC, and earns a yield of 5% to 10% - all in BTC. Traditional assets, including all crypto, fiat currencies, and otherwise, cannot self-manage risks or yields. If the market takes a turn for the worse, so does the asset's value. Even during bull-runs, such assets are unable to optimize their own returns, leaving retail investors at a massive disadvantage in contrast to their whale and institutional investor counterparts, who leverage asset managers and automated trading strategies to get ahead. In contrast, Smartcoins are AI-driven, equipped with quant & DeFi-native trading strategies that proactively enhance holder returns.

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Umoja yBTC (YBTC) 资源

白皮书
官网

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YBTC 兑换为当地货币

1 YBTC 兑换 AUD
A$164,542.4
1 YBTC 兑换 GBP
83,299.59
1 YBTC 兑换 EUR
98,725.44
1 YBTC 兑换 USD
$102,839
1 YBTC 兑换 MYR
RM459,690.33
1 YBTC 兑换 TRY
3,662,096.79
1 YBTC 兑换 JPY
¥15,993,521.28
1 YBTC 兑换 RUB
10,428,902.99
1 YBTC 兑换 INR
8,893,516.72
1 YBTC 兑换 IDR
Rp1,685,884,976.16
1 YBTC 兑换 PHP
6,007,854.38
1 YBTC 兑换 EGP
￡E.5,174,858.48
1 YBTC 兑换 BRL
R$620,119.17
1 YBTC 兑换 CAD
C$148,088.16
1 YBTC 兑换 BDT
12,539,159.27
1 YBTC 兑换 NGN
159,687,370.81
1 YBTC 兑换 UAH
4,342,890.97
1 YBTC 兑换 VES
Bs5,553,306
1 YBTC 兑换 PKR
Rs28,677,683.54
1 YBTC 兑换 KZT
54,556,089.5
1 YBTC 兑换 THB
฿3,497,554.39
1 YBTC 兑换 TWD
NT$3,364,892.08
1 YBTC 兑换 CHF
Fr92,555.1
1 YBTC 兑换 HKD
HK$800,087.42
1 YBTC 兑换 MAD
.د.م1,030,446.78