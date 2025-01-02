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Umoja 价格 (UMJA)

USD

Umoja (UMJA) 实时价格图表

$0.00732881
$0.00732881$0.00732881
-5.60%(1D)

今天 Umoja (UMJA) 的价格

今天 Umoja (UMJA) 的实时价格为 0.00732881 USD。目前其市值为 $ 12.43M USD。UMJA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Umoja 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.05K USD
- Umoja 当天价格变化为 -5.62%
- 其循环供应量为 1.69B USD

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Umoja (UMJA) 价格表现 USD

今天内，Umoja 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000436735854538329
在过去30天内，Umoja 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0034857388
在过去60天内，Umoja 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0046024575
在过去90天内，Umoja 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000436735854538329-5.62%
30天$ -0.0034857388-47.56%
60天$ -0.0046024575-62.79%
90天$ 0--

Umoja (UMJA) 价格分析

Umoja 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0073391
$ 0.0073391$ 0.0073391

$ 0.00779771
$ 0.00779771$ 0.00779771

$ 0.02379009
$ 0.02379009$ 0.02379009

-0.49%

-5.62%

-8.89%

Umoja (UMJA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 12.43M
$ 12.43M$ 12.43M

$ 6.05K
$ 6.05K$ 6.05K

1.69B
1.69B 1.69B

什么是Umoja (UMJA)

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Umoja (UMJA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Umoja (UMJA) 的其他问题

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UMJA 兑换为当地货币

1 UMJA 兑换 AUD
A$0.011726096
1 UMJA 兑换 GBP
0.005863048
1 UMJA 兑换 EUR
0.0070356576
1 UMJA 兑换 USD
$0.00732881
1 UMJA 兑换 MYR
RM0.0327597807
1 UMJA 兑换 TRY
0.2587802811
1 UMJA 兑换 JPY
¥1.1488642556
1 UMJA 兑换 RUB
0.817162315
1 UMJA 兑换 INR
0.6285187456
1 UMJA 兑换 IDR
Rp118.2065963543
1 UMJA 兑换 PHP
0.4242648109
1 UMJA 兑换 EGP
￡E.0.3720836837
1 UMJA 兑换 BRL
R$0.045438622
1 UMJA 兑换 CAD
C$0.0105534864
1 UMJA 兑换 BDT
0.875792795
1 UMJA 兑换 NGN
11.3273354479
1 UMJA 兑换 UAH
0.3086161891
1 UMJA 兑换 VES
Bs0.37376931
1 UMJA 兑换 PKR
Rs2.042539347
1 UMJA 兑换 KZT
3.8471122333
1 UMJA 兑换 THB
฿0.2511583187
1 UMJA 兑换 TWD
NT$0.2410445609
1 UMJA 兑换 CHF
Fr0.006595929
1 UMJA 兑换 HKD
HK$0.0569448537
1 UMJA 兑换 MAD
.د.م0.0740942691