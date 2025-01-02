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Umami 价格 (UMAMI)

USD

Umami (UMAMI) 实时价格图表

$2.59
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今天 Umami (UMAMI) 的价格

今天 Umami (UMAMI) 的实时价格为 2.59 USD。目前其市值为 $ 2.34M USD。UMAMI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Umami 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 55.12 USD
- Umami 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 901.82K USD

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Umami (UMAMI) 价格表现 USD

今天内，Umami 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Umami 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.2452841730
在过去60天内，Umami 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.2961709390
在过去90天内，Umami 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +1.2452841730+48.08%
60天$ +1.2961709390+50.05%
90天$ 0--

Umami (UMAMI) 价格分析

Umami 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0$ 0

$ 162.29
$ 162.29$ 162.29

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Umami (UMAMI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

$ 55.12
$ 55.12$ 55.12

901.82K
901.82K 901.82K

什么是Umami (UMAMI)

Sustainable, Risk-Hedged yield on Arbitrum #RealYield Umami is pioneering the institutional adoption of DeFi with its expanding ecosystem of strategy vaults that generate sustainable, risk-hedged yield on core crypto assets including $USDC, $BTC and $ETH.

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Umami (UMAMI) 资源

白皮书
官网

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UMAMI 兑换为当地货币

1 UMAMI 兑换 AUD
A$4.144
1 UMAMI 兑换 GBP
2.072
1 UMAMI 兑换 EUR
2.4864
1 UMAMI 兑换 USD
$2.59
1 UMAMI 兑换 MYR
RM11.5773
1 UMAMI 兑换 TRY
91.4529
1 UMAMI 兑换 JPY
¥406.0084
1 UMAMI 兑换 RUB
288.785
1 UMAMI 兑换 INR
222.1184
1 UMAMI 兑换 IDR
Rp41,774.1877
1 UMAMI 兑换 PHP
149.9351
1 UMAMI 兑换 EGP
￡E.131.4943
1 UMAMI 兑换 BRL
R$16.058
1 UMAMI 兑换 CAD
C$3.7296
1 UMAMI 兑换 BDT
309.505
1 UMAMI 兑换 NGN
4,003.0781
1 UMAMI 兑换 UAH
109.0649
1 UMAMI 兑换 VES
Bs132.09
1 UMAMI 兑换 PKR
Rs721.833
1 UMAMI 兑换 KZT
1,359.5687
1 UMAMI 兑换 THB
฿88.7593
1 UMAMI 兑换 TWD
NT$85.1851
1 UMAMI 兑换 CHF
Fr2.331
1 UMAMI 兑换 HKD
HK$20.1243
1 UMAMI 兑换 MAD
.د.م26.1849