UltraXRP（ULTRAXRP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 24H最低价 $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 24H最高价 24H最低价 $ 2.5$ 2.5 $ 2.5 24H最高价 $ 2.6$ 2.6 $ 2.6 历史最高 $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 最低价 $ 2.09$ 2.09 $ 2.09 涨跌幅（1H） -0.87% 涨跌幅（1D） +2.90% 漲跌幅（7D） +9.92% 漲跌幅（7D） +9.92%

UltraXRP（ULTRAXRP）当前实时价格为 $2.58。过去 24 小时内，ULTRAXRP 的交易价格在 $ 2.5 至 $ 2.6 之间波动，市场活跃度显著。ULTRAXRP 的历史最高价为 $ 3.61，历史最低价为 $ 2.09。

从短期表现来看，ULTRAXRP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.87%，过去 24 小时内变动为 +2.90%，过去 7 天内累计变动为 +9.92%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

UltraXRP（ULTRAXRP）市场信息

市值 $ 43.82K$ 43.82K $ 43.82K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 43.82K$ 43.82K $ 43.82K 流通量 16.99K 16.99K 16.99K 总供应量 16,988.44813331147 16,988.44813331147 16,988.44813331147

UltraXRP 的当前市值为 $ 43.82K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ULTRAXRP 的流通量为 16.99K，总供应量是 16988.44813331147，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 43.82K。