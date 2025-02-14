Ultracapital yETH 价格 (YETH)
今天 Ultracapital yETH (YETH) 的实时价格为 2,664.78 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。YETH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ultracapital yETH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 230.31 USD
- Ultracapital yETH 当天价格变化为 -1.62%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Ultracapital yETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -44.148925404001。
在过去30天内，Ultracapital yETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Ultracapital yETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Ultracapital yETH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -44.148925404001
|-1.62%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Ultracapital yETH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.08%
-1.62%
--
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 YETH 兑换 AUD
A$4,210.3524
|1 YETH 兑换 GBP
￡2,105.1762
|1 YETH 兑换 EUR
€2,531.541
|1 YETH 兑换 USD
$2,664.78
|1 YETH 兑换 MYR
RM11,804.9754
|1 YETH 兑换 TRY
₺96,438.3882
|1 YETH 兑换 JPY
¥407,018.4972
|1 YETH 兑换 RUB
₽238,471.1622
|1 YETH 兑换 INR
₹231,222.9606
|1 YETH 兑换 IDR
Rp42,980,316.5634
|1 YETH 兑换 PHP
₱154,130.8752
|1 YETH 兑换 EGP
￡E.134,917.8114
|1 YETH 兑换 BRL
R$15,349.1328
|1 YETH 兑换 CAD
C$3,757.3398
|1 YETH 兑换 BDT
৳324,277.0782
|1 YETH 兑换 NGN
₦4,013,211.9756
|1 YETH 兑换 UAH
₴111,334.5084
|1 YETH 兑换 VES
Bs162,551.58
|1 YETH 兑换 PKR
Rs744,752.7144
|1 YETH 兑换 KZT
₸1,333,056.195
|1 YETH 兑换 THB
฿89,643.1992
|1 YETH 兑换 TWD
NT$87,031.7148
|1 YETH 兑换 CHF
Fr2,398.302
|1 YETH 兑换 HKD
HK$20,731.9884
|1 YETH 兑换 MAD
.د.م26,621.1522