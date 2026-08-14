Ultiverse 今日价格

Ultiverse (ULTI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.75%。当前 ULTI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ULTI。

Ultiverse 目前市值在 $ 60,364 排名第 #-，流通供应量为 6.93B ULTI。过去 24 小时内，ULTI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.158629，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ULTI 在过去一小时内波动了 -1.15%，过去7 天内波动了 +7.77%。过去一天，总交易量达到 --。

Ultiverse（ULTI）市场信息

市值 $ 60.36K$ 60.36K $ 60.36K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 92.25K$ 92.25K $ 92.25K 流通量 6.93B 6.93B 6.93B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Ultiverse 的当前市值为 $ 60.36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ULTI 的流通量为 6.93B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 92.25K。