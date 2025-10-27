UFO Token（UFO）价格信息 (USD)

UFO Token（UFO）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，UFO 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。UFO 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，UFO 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.39%，过去 24 小时内变动为 +11.76%，过去 7 天内累计变动为 +8.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

UFO Token（UFO）市场信息

市值 $ 16.51M$ 16.51M $ 16.51M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.51M$ 16.51M $ 16.51M 流通量 914.80B 914.80B 914.80B 总供应量 914,800,021,644.8802 914,800,021,644.8802 914,800,021,644.8802

UFO Token 的当前市值为 $ 16.51M, 它过去 24 小时的交易量为 --。UFO 的流通量为 914.80B，总供应量是 914800021644.8802，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.51M。